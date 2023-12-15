В Театре наций пройдет премьера спектакля «Борис Годунов. Сны»

Государственный театр наций представит премьеру спектакля Петра Шерешевского «Борис Годунов. Сны» по мотивам произведения Александра Пушкина.



Показы спектакля пройдут 15-17 декабря на Основной сцене театра.



Создатели постановки рассказали, что действие по задумке режиссера перенесено в интерьеры школьного спортзала.



«Это своеобразное чистилище, в котором Борис Годунов оказывается после смерти и пытается пересмотреть знаковые моменты своей жизни — от восхождения на престол до самой гибели. Затухающее сознание главного героя адаптирует все события и их участников к реалиям жизни обычной школы», — говорится в сообщении учреждения.



В спектакле используются фрагменты из первой редакции пьесы, материалы из дневников Пушкина.



Над постановкой работали художник-постановщик Анвар Гумаров, художник по костюмам Мария Лукка, художник по свету Тарас Михалевский. Главные роли исполнили Игорь Гордин, Сергей Беляев, Юлия Хлынина, Данил Стеклов.









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