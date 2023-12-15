В Петербурге открывается выставка к 120-летию Мравинского

15.12.2023
<div><b>В Санкт-Петербурге откроется выставка к 120-летию со дня рождения дирижера Евгения Мравинского.</b>
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Выставка «Планета Мравинский» откроется в Шереметьевском дворце — музее музыки, передает пресс-служба учреждения.
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«Создатели выставки попытались проникнуть во внутренний мир Евгения Мравинского, пройти по лабиринтам его судьбы и показать его не только как величайшего представителя советской академической музыки, но и как интереснейшую, неразгаданную личность огромного масштаба», — говорится в анонсе.</div>
<div>В число экспонатов вошли предметы из архива Александры Вавилиной, которая передал в музей часть архива мужа, в том числе дневниковые записи, письма, заметки.
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Выставка размещена в двух пространствах: в Оружейном зале представлены портреты, документы, фотографии, видеоматериалы с фрагментами концертов и репетиций, интервью с Мравинским. Другая часть выставки посвящена личной жизни маэстро.
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Посетить выставку в Шереметьевском дворце можно до 7 февраля.</div>