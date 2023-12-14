Станислав Любшин и Владимир Васильев удостоились премии «Признание» фонда «Артист»

Народный артист РСФСР, актер МХТ имени Чехова Станислав Любшин и балетмейстер Владимир Васильев стали обладателями премии «Признание» Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист». Также награды удостоилась оперная певица, педагог Маквала Касрашвили.





Соучредитель «Артиста», актер театра и кино Леонид Ярмольник отметил, что фонд уже прожил 15 лет и каждый год становится опытнее, умнее, талантливее в том, чем занимается.





«День рождения фонда — замечательный праздник», — приводит ТАСС его слова.





Ярмольник признался, что счастлив, когда награду получают люди, отдавшие театру много лет, и у них есть повод улыбаться и радоваться жизни.





Художественный руководитель Театра наций и соучредитель фонда Евгений Миронов рассказал, что подопечным важна не только материальная или бытовая помощь, но и внимание коллег. Организация помогает творческим людям в 80 городах.





Торжественная церемония состоялась в Российском академическом молодежном театре. На сцену за наградой вышли 20 лауреатов 2023 года. Среди них — артисты, режиссеры, театральные художники, хореографы, театроведы, представители других творческих профессий, чей стаж превышает 40 лет. Лауреатам достались памятные статуэтки и денежная премия.









Фото: YouTube