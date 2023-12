Американская певица Белинда Дэвидс выступит в России с хитами Уитни Хьюстон

Певица из США Белинда Дэвидс выступит в России в рамках гастролей. Об этом она рассказала журналистам.





Американская исполнительница в беседе с РГ отметила, что снова будет петь в России со своим любимым оркестром «Русская филармония». Артистка призналась, что ей очень нравится русское гостеприимство — как ее встречают и заботятся.





«Ну, и конечно, влечет невероятный уровень российских музыкантов. Каждый в оркестре — профессионал высочайшего класса», — рассказала Дэвидс.





Певица выступает с программой песен Уитни Хьюстон. Это ее любимая исполнительница. Несколько лет назад она прошла кастинг из 15 тысяч претендентов на участие в мировом шоу The Greatest Love of All — Whitney Houston Show. С тех пор она гастролирует с этой программой по разным странам.





В России Дэвидс выступит на двух концертах в Санкт-Петербурге, столько же выступлений ее ждет в Москве. Также певица участвует в большом шоу в Кремлевском дворце и побывает в других городах. Организатором ее концертов выступает продюсер и руководитель «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян.









