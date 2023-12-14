Донецкий театр представит в Сети оперу на двух языках

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна представит оперу «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» в Сети. Премьерные онлайн-показы пройдут 15 и 16 декабря в 19:00 и 17:00.





Театр готовит патриотическую оперу-драму композитора Алексея Рыбникова. В постановке задействована почти вся труппа театра: балет, оркестр, солисты. По данным РГ , коллектив готовился к премьере восемь месяцев.





«Мне не стыдно за нашу постановку», — подчеркнул режиссер Донецкой муздрамы Василий Маслий.





Постановщик признался, что влюбился в этот материал, несмотря на то, какой он непростой. Режиссер выразил уверенность в том, что зрители испытают такие же чувства.





Актеры играют спектакль сразу на русском и французском языках. Премьера состоится в группе театра «ВКонтакте».









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