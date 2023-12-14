Сериал «Король и Шут» возглавил список самых популярных проектов на «Кинопоиске» за 2023 год

Сериал «Король и шут» занял первое место в списке самых популярных проектов 2023 года на «Кинопоиске». Платформа подвела соответствующие итоги.





По данным РГ , сразу 60 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» превысили планку в миллион подписчиков. Первое место в топ-20 занял «Король и Шут». Проект поставил рекорд для сериалов или фильмов на платформе за первые два месяца показа.





Самой популярной комедией стала «Кибердеревня». Сериал вышел 23 сентября. Наиболее популярными жанрами на «Кинопоиске» стали драма, комедия и фантастика.





В пятерку самых популярных проектов 2023 года также вошли два фильма Гая Ричи. Речь идет о лентах «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Переводчик». Режиссер имеет огромную базу фанатов в России. Только в этом году его фильмы на «Кинопоиске» посмотрели 6 миллионов пользователей.









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