Суд во Франции дал актрисе Изабель Аджани два года условно за уклонение от уплаты налогов

Французский суд приговорил известную киноактрису и певицу Изабель Аджани к двум годам условного заключения в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом информирует телеканал BFMTV.





Изабель Аджани также должна будет выплатить штраф в размере 250 тысяч евро по решению суда. Актрису признали виновной в том, что она задекларировала дар в размере 2 миллиона евро от главы Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дианья Ндияй как кредит, чтобы избежать налоговых выплат.





68-летняя Аджани также оформила фиктивное местожительство в Португалии в 2016 и 2017 годах. Так, актриса уклонялась от уплаты подоходного налога в родной стране в размере 236 тысяч евро. Актрису обвинили в отмывании денежных средств за то, что она получила от оффшорной компании на незадекларированный счет в банке США 119 тысяч евро, которые затем перевела в Португалию. Адвокаты Аджани утверждают, что средства были пожертвованы семье ее горничной на покупку недвижимости в этой стране.





Актриса является обладательницей двух премий Каннского кинофестиваля. Аджани получила пальмовые ветви за лучшую женскую роль в фильмах «Одерживая» и «Квартет». Также за свою карьеру актриса успела получить несколько премий «Сезар». Награды ей принесли роли в фильмах «Одержимая», «Убийственное лето», «Камилла Клодель», «Королева Марго» и «Последний урок».









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