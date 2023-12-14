Суд во Франции дал актрисе Изабель Аджани два года условно за уклонение от уплаты налогов

14.12.2023

Суд во Франции дал актрисе Изабель Аджани два года условно за уклонение от уплаты налогов
Французский суд приговорил известную киноактрису и певицу Изабель Аджани к двум годам условного заключения в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом информирует телеканал BFMTV.

Изабель Аджани также должна будет выплатить штраф в размере 250 тысяч евро по решению суда. Актрису признали виновной в том, что она задекларировала дар в размере 2 миллиона евро от главы Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дианья Ндияй как кредит, чтобы избежать налоговых выплат.

68-летняя Аджани также оформила фиктивное местожительство в Португалии в 2016 и 2017 годах. Так, актриса уклонялась от уплаты подоходного налога в родной стране в размере 236 тысяч евро. Актрису обвинили в отмывании денежных средств за то, что она получила от оффшорной компании на незадекларированный счет в банке США 119 тысяч евро, которые затем перевела в Португалию. Адвокаты Аджани утверждают, что средства были пожертвованы семье ее горничной на покупку недвижимости в этой стране.

Актриса является обладательницей двух премий Каннского кинофестиваля. Аджани получила пальмовые ветви за лучшую женскую роль в фильмах «Одерживая» и «Квартет». Также за свою карьеру актриса успела получить несколько премий «Сезар». Награды ей принесли роли в фильмах  «Одержимая», «Убийственное лето», «Камилла Клодель», «Королева Марго» и «Последний урок».


Фото: YouTube