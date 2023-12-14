Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» непростым, замечательным фильмом

14.12.2023

Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» непростым, замечательным фильмом
Народный артист России, актер Сергей Гармаш охарактеризовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» как непростой, замечательный фильм об истории 90-х. Об этом он высказался на заседании Комитета Госдумы по культуре.

Сергей Гармаш уточнил, что фильм в первую очередь адресован ко взрослому поколению, к родителям.

«Чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — отметил артист.

Актер сравнил сериал с романом «Бесы» Федора Достоевского. По его словам, если начинать запреты, то с этого произведения.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее выяснилось, что РКН не выявил нарушений в фильме.


Фото: YouTube