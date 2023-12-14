Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» непростым, замечательным фильмом

Народный артист России, актер Сергей Гармаш охарактеризовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» как непростой, замечательный фильм об истории 90-х. Об этом он высказался на заседании Комитета Госдумы по культуре.





Сергей Гармаш уточнил, что фильм в первую очередь адресован ко взрослому поколению, к родителям.





«Чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — отметил артист.





Актер сравнил сериал с романом «Бесы» Федора Достоевского. По его словам, если начинать запреты, то с этого произведения.





Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее выяснилось, что РКН не выявил нарушений в фильме.









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