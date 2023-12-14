Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» непростым, замечательным фильмом

14.12.2023
Народный артист России, актер Сергей Гармаш охарактеризовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» как непростой, замечательный фильм об истории 90-х. Об этом он высказался на заседании Комитета Госдумы по культуре.
Сергей Гармаш уточнил, что фильм в первую очередь адресован ко взрослому поколению, к родителям.
«Чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — отметил артист.
Актер сравнил сериал с романом «Бесы» Федора Достоевского. По его словам, если начинать запреты, то с этого произведения.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Позднее выяснилось, что РКН не выявил нарушений в фильме.
Фото: YouTube