Около 7 тысяч проектов прошли экспертизу на первом конкурсе ПФКИ 2024 года

Почти 7 тысяч проектов прошли экспертизу в рамках первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года. Об этом пресс-служба фонда сообщила по итогам заседания экспертного совета.





Всего экспертизу прошли 6970 проектов, уточнил композитор, продюсер, председатель экспертного совета Игорь Матвиенко. По его словам, из 14 589 проведенных экспертиз большая часть являлись обязательными. В 625 случаях потребовалась помощь третьего эксперта.





Заявочная кампания прошла с 25 июля по 31 августа. Гендиректор ПФКИ Роман Карманов уточнил, что Фонд рассмотрел 7186 заявок из 86 регионов России. По данным пресс-службы, проекты поданы на сумму в 32,6 миллиарда рублей. В качестве софинансирования команды обозначили 19,6 миллиарда рублей.





Карманов пояснил, что эксперты оценивали комплексно, изучали календарные планы реализации проектов, бюджеты, общие описания, просчитывали потенциальную информационную активность команды. В этом конкурсе активно проявили себя представители ДНР. От творческих команд региона поступили 33 проекта.









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