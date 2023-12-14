В Минкультуры подвели итоги работы программы «Культурная карта 4+85»

Первый этап всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов для школьников из новых регионов «Культурная карта 4+85» завершится 15 декабря. Об этом рассказали в Министерстве культуры России.





Ведомство в Telegram-канале поделилось предварительными итогами работы программы «Культурная карта 4+85». В ее рамках почти 10 тысяч школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей посетили Москву и Санкт-Петербург.





«Ребята с большим энтузиазмом посещали памятные места и знакомились с богатейшим историко-культурным и научно-техническим наследием нашей Родины», — констатировала министр культуры России Ольга Любимова.





Участники побывали на Красной площади и в Александровском саду, в главных столичных театрах, музеях, а также на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В Петербурге они посетили государственные музеи-заповедники и посмотрели балет в Мариинском театре. Тула и Калуга присоединились к программе на последнем этапе. Работа «Культурной карты 4+85» продолжится в 2024 году.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал