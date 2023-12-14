Фильм «Присцилла: Элвис и я» выйдет в российский прокат 25 января

Россияне смогут посмотреть новый фильм Софии Копполы, который участвовал в Венецианском кинофестивале. «Присцилла: Элвис и я» выйдет на больших экранах в январе 2024 года.





Новый фильм Софии Копполы впервые показали на 80-м Венецианском кинофестивале. Исполнительница главной роли Кейли Спейни удостоилась кубка Вольпи за лучшую женскую роль.





В среду, 13 декабря, компания Capella Film представила первый русскоязычный тизер-трейлер к картине. Премьера фильма в России состоится 25 января.





Напомним, компания Elvis Presley Enterprises отказала режиссеру и сценаристу Софии Копполе в использовании песен Элвиса Пресли в «Присцилле». Тогда она решила взять современную музыку группы «Феникс», а также каверы на композиции того времени, о котором говорится в картине.









Фото: YouTube