Суздаль откроет год своего 1000-летия сказочным шоу

Суздаль в наступающем 2024 году отмечает 1000-летие своего первого летописного упоминания. По этому случаю в древнем городе состоится сказочное шоу.





В новогодние праздники на стенах Суздальского кремля появится завораживающая игра света и красок, смыслов и образов. Музейное пространство наполнится волшебным сюжетом и историческими героями.





«Зрелище такого уровня и масштаба будет показано в Суздале впервые», — поделилась гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.





Программу назвали «Свет Суздаля». По словам Проничевой, это инновационное и вместе с тем очень поэтическое шоу с философским содержанием, в котором отражена история от сотворения мира до расцвета Суздальской земли.





Визуальное представление развернется в парадном дворе Музейного комплекса. «Свет Суздаля» будет проходить с 28 декабря по 7 января включительно. Время показов — с 17 до 22 часов каждые 15 минут. В новогоднюю ночь — с 17 до двух часов.





Также в программу вошли концерты гусляра-сказителя Александра Леонова и группы «Лучина», открытие выставки «Красота» 28 декабря в Суздальском кремле, праздник «Святки в Суздале» 7 января. Последнее мероприятие пройдет в Музее деревянного зодчества.









Фото: Пресс-служба проекта «Свет Суздаля»