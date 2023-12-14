В Татарстане запустили новое радио при минкультуры республики

Интернет-радио «Культура Татарстана» при министерстве культуры республики запустили с участием президента Рустама Минниханова. Событие состоялось в рамках заседания совета по культуре при президенте Татарстана.





Торжественная церемония запуска радио прошла в здании обновленного художественного училища имени Фешина. Главный режиссер Театра имени Камала Фарид Бакчантаев и народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов удостоились чести нажать на импровизированную кнопку.





«Главная задача этого проекта — сохранить традиции и культуру народов Татарстана», — передает портал «Бизнес Online».





Курировать радио будет Атнинский театр. В эфир будут давать песни из театральных постановок. Также ожидается сетка передач, которая пока формируется.









Фото: Pixabay.com