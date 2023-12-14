В Музее Победы открылась новогодняя выставка

Выставочный проект «Новый год. Тыл приближает Победу» заработал в Музее Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.





Новогодняя выставка подготовлена совместно с Музеем истории шоколада и какао Москвы. В преддверии праздника жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече Нового года. В экспозицию вошли более 60 предметов из фондов двух музеев. Посетители увидят елочные игрушки и новогодние украшения, отметили в пресс-службе.





«История елочных игрушек в СССР начинается с 1935-го. Именно тогда Павел Постышев, советский политический деятель, обратился со страниц газеты «Правда» с призывом организовать для детей новогоднюю елку», — говорится в сообщении.





В Музее Победы уточнили, что среди экспонатов также можно встретить уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные вручную. Выставка будет открыта до 31 января 2024 года.



