Расширение культурного взаимодействия обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске интернет-радио.
Выставка «Новый год. Тыл приближает Победу» подготовлена совместно с Музеем истории шоколада и какао...
Глава российского правительства Михаил Мишустин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав пр...
Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер и постер сериала «Прелесть».
Самым популярным фильмом года по версии платформы IMDb стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске интернет-радио.
Выставка «Новый год. Тыл приближает Победу» подготовлена совместно с Музеем истории шоколада и какао...
Глава российского правительства Михаил Мишустин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав пр...
Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер и постер сериала «Прелесть».
Самым популярным фильмом года по версии платформы IMDb стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Инцидент произошел в гостинице «Марриотт».
В рамках марафона на трех сценах будет представлено 35 детских спектаклей и новогодних интермедий.
На концертах в исполнении лауреатов Конкурса Чайковского прозвучали произведения русских и зарубежны...
Картина получила название «Пермь. Балет. Опера», ее выход приурочен к 300-летию Перми.
Фестиваль посвящен памяти маэстро Юрия Темирканова.
В редакцию газеты «Культура» поступило открытое письмо от общественных деятелей Киргизии.
Фестиваль пройдет с 27 января по 11 февраля и будет посвящен творчеству легендарного советского комп...
Рок-певица планировала в Италии выступить в Театре Дузе в Болонье, однако из-за состояния здоровья в...
Гервиг станет первой женщиной, которая станет главой жюри престижного европейского смотра.
По словам главы Квебека, скандальные высказывания Депардье, которые тот сделал на камеру, шокировали...
66-я по счету церемония вручения премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе в феврале.
Джордж Клуни рассказал, что располагает «действительно хорошим» сценарием для нового «Оушена».
Владимир Гусев работал в Русском академическом оркестре более 50 лет, более 45 лет возглавлял коллек...
Премия вручается за достижения в области неигрового кино.
Показы постановки на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина состоятся 14, 18–21 декабря.
14.12.2023