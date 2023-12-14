Расширение культурного взаимодействия обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ

14.12.2023

Расширение культурного взаимодействия обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ
Глава российского правительства Михаил Мишустин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, на котором обсудят расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества, передает ТАСС.

Заседание пройдет под председательством Киргизской Республики, в нем примут участие министры экономики и культуры стран-участниц.

Основное внимание, указали в кабмине, будет уделено «расширению культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества».

По итогам заседания будет принято заявление глав правительств стран СНГ о перспективах культурного сотрудничества.


Фото: скриншот видео Первого канала