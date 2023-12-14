Вышли первые кадры криминальной драмы «Прелесть»

Главные роли в криминальной драме сыграли Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов.Центральный персонаж проекта – молодой автоугонщик Цыган, который живет в провинциальном городе, градообразующим предприятием в котором является завод по переработке драгоценных металлов.Цыган, спустя 20 лет, жаждет найти виновников таинственной гибели его отца на заводе.Режиссером проекта выступил Динар Гарипов. В актерский состав также вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Константин Мурзенко и другие.Цифровая премьера фильма состоится 18 января.