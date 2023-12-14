Театр сатиры в Москве анонсировал «Новогодний марафон»

В Московском академическом театре сатиры 23 декабря стартует «Новогодний марафон».



В рамках марафона на трех сценах будет представлено 35 детских спектаклей и новогодних интермедий, передает пресс-служба театра.



«Детский "Новогодний марафон" пройдет в театре второй раз. И мы говорим о рождении новой сатировской традиции: Новый год, Рождество — зимние каникулы — это время детей, под которое мы отдаем три наши сцены, где два раза в день артисты труппы будут играть детские спектакли», — рассказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.



По словам худрука, театр адаптировал все свои сказки под Новый год. Все постановки для маленьких зрителей музыкальные и технологичные, отметил руководитель.



В программу марафона войдут постановки «Щелкунчик и Мышиный король», «12 месяцев», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Остров сокровищ», «Дюймовочка» и другие спектакли.









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