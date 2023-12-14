В Кисловодске и Владикавказе прошли концерты проекта «Музыкальный калейдоскоп»

В Кисловодске и Владикавказе прошли концерты в рамках проекта «Музыкальный калейдоскоп», передает пресс-служба Министерства культуры России.



На концертах в исполнении лауреатов Конкурса Чайковского прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов.



Выступления организованы Росконцертом при поддержке Министерства культуры России.



В Кисловодске прошел концерт Академического симфонического оркестра им. В.И. Сафонова под управлением Романа Белышева. Солист — лауреат I премии XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Давыдченко. В программу вечера вошли произведения Милия Балакирева, Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Евгения Светланова.



Во Владикавказе на сцене филиала Мариинского театра выступил Симфонический оркестр филиала Мариинского театра в РСО-Алания. Солистом выступил лауреат IV премии XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Гайк Казазян (скрипка). В программу вошли произведения Яна Сибелиуса, Петра Чайковского.









Фото: пресс-служба Мариинского театра