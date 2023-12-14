В Петербурге открывается фестиваль «Площадь Искусств»

В Санкт-Петербурге открывается Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств».



Фестиваль посвящен памяти маэстро Юрия Темирканова.



«Фестиваль, основателем и художественным руководителем которого был Юрий Хатуевич Темирканов, более двадцати лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. Так будет и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей прозвучат не как поздравление к юбилейной дате, а как дань памяти выдающегося дирижера», — рассказали в Петербургской филармонии.



В учреждении добавили, что уход Юрия Темирканова стал ударом для филармонии и огромной потерей для мировой музыкальной культуры.



«Однако, посвящая фестиваль его памяти, мы не хотели бы, чтобы главное событие филармонического сезона было окрашено исключительно в трагические тона. Мы мыслим фестиваль как приношение Юрию Хатуевичу — человеку огромного таланта и жизнелюбия. В его честь будут выступать его друзья, в его честь будет звучать его любимая музыка», — рассказали в филармонии.



В рамках фестиваля на сцене Большого зала Петербургской филармонии наряду с Заслуженным коллективом России и Академическим симфоническим оркестром выступят Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Хор Большого театра, оркестр старинной музыки «Pratum Integrum».



На фестивале выступят пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев, Елизавета Леонская, Борис Березовский, Алексей Любимов, Мирослав Култышев и другие звезды.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии