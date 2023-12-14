Общественники Киргизии возмутились репертуаром Русского театра драмы после назначения худрука

Общественные деятели Киргизии подписали открытое письмо, в котором дается оценка репертуара Государственного Национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова после назначения на должность художественного руководителя учреждения Вячеслава Виттиха.



Письмо находится в распоряжении редакции газеты «Культура».



Авторы письма, в числе которых председатель Союза женщин КР за традиционные ценности Строкова Е.Г., президент Общественного фонда «Гала» Кетова Г.С., вице-президент ОО «Союз соотечественниц» Крахмалева Е.С., указывают на радикальное изменение репертуара театра.



«Были списаны спектакли по классическим русским произведениям ("Ревизор", "Гроза"), не играются детские спектакли», — говорится в письме.



Авторы письма выразили глубокую обеспокоенность после просмотра премьеры «Пиковой дамы».



«В первоначальной рекламе указывается, что этот спектакль по произведению А.С. Пушкина. Что же мы увидели на сцене? Оскорбление чувств верующих, богохульство, глумление над образом православного священника, сцены, в которых демонстрируется обнаженный артист, звучат оскорбления в адрес русских и России, а некоторые моменты даже описывать стыдно. В программке к спектаклю пишут, что это фарс по мотивам А.С. Пушкина, и ставят возрастное ограничение 18+, указывая российский фонд "Русские сезоны", при финансовой поддержке которого был создан спектакль», — говорится в обращении.



Авторы письма подчеркивают, что «зрелище» не только искажает великое произведение классика, но и порочит образ русской культуры.













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