В Красноярском крае пройдет Фестиваль Дмитрия Шостаковича, передает пресс-служба Красноярской филармонии.



Фестиваль пройдет с 27 января по 11 февраля и будет посвящен творчеству легендарного советского композитора и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.



«Музыка Дмитрия Шостаковича обладает уникальной особенностью. Она всегда актуальна! Во все времена, в любой эмоциональной ситуации, в любую эпоху. Эта музыка, обладая невероятной силой, укрепляет дух и очищает сознание», — отметил художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.



Откроет фестиваль 27 января в Большом зале Красноярской филармонии выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. В программе — Симфония № 7 «Ленинградская» Шостаковича.



В рамках фестиваля состоится выступление Государственного квартета имени Бородина, камерного оркестра «Дивертисмент».



Три концерта пройдут в Железногорске, Зеленогорске и Дивногорске. Запланирована также просветительская программа.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии