Американская рок-звезда Патти Смит госпитализирована в Италии

В Италии госпитализирована американская певица Патти Смит, передает People.



Рок-певица планировала в Италии выступить в Театре Дузе в Болонье, однако из-за состояния здоровья выступление отменили. 76-летняя артистка почувствовала себя плохо и была госпитализирована.



«С огромным сожалением информируем уважаемую публику о том, что концерт Патти Смит не состоится из-за внезапной болезни, сразившей певицу», — говорится в сообщении организаторов концерта.



Гастроли Патти Смит в Италии проходили в течение последних двух недель. Певица планировала выступить в Венеции, а в конце декабря певица должна выступить в США.









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