Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит международное жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер блокбастера «Барби» Грета Гервиг назначена главой международного жюри Каннского кинофестиваля.



Гервиг станет первой женщиной, которая станет главой жюри престижного европейского смотра.



Режиссер, комментируя назначение, отметила, что Канны для нее всегда были воплощением того, чем может быть универсальный язык кино.



«Я ошеломлена, взволнована и вдохновлена тем, что выступаю в качестве председателя жюри Каннского кинофестиваля. Мне не терпится узнать, какие приключения нам предстоят», — сказала Гервиг.



Грета Гервиг ранее никогда не представляла свои проекты в Каннах. В первой половине 2023 года велись переговоры о премьере в Каннах фильма «Барби», однако студия Warner Bros. отказалась от этих планов.



Фильм «Барби» собрал в мировом прокате 1,4 млрд долларов и получил девять номинаций на премию «Золотой глобус». Ожидается также, что фильм получит множество номинаций на «Оскар».









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