Жерара Депардье лишили Ордена Квебека за уничижительные высказывания о женщинах

Французского актера Жерара Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека.



Причиной для отзыва награды стали нелестные высказывания артиста о женщинах, передает телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.



По словам Лего, скандальные высказывания Депардье, которые тот сделал на камеру, шокировали международную общественность.



«Его поведение бросает тень на репутацию членов Ордена Квебека, в связи с чем я принял решение немедленно исключить его из списка членов Ордена», — сказал Франсуа Лего.



Высказывания, ставший причиной скандала, Депардье сделал во время визита в 2018 году в КНДР. Кадры недавно появились в эфире французского телеканала France 2. Журналисты не стали цитировать артиста, указав, что он произнес «уничижительные и сексистские комментарии в адрес женщин и, вероятно, 10-летней девочки».









Фото: скриншот видео Первого канала