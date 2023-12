Комик Тревор Ноа в четвертый раз выступит ведущим Grammy

Ведущим церемонии вручения Grammy в 2024 году станет комик Тревор Ноа.



Об этом артист сообщил в своем подкасте What now? With Trevor Noah.



«Я буду вести Grammy. Я в предвкушении, это будет очень весело», — написал артист в среду вечером.



Южноафриканский актер уже в четвертый раз будет вести церемонию Grammy. Ранее он был ведущим шоу в 2021, 2022 и 2023 годах.



66-я по счету церемония вручения премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе 4 февраля.









Фото: скриншот видео Access Holywood/YouTube