Скончался худрук и дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев

На 84-м году жизни скончался руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев, сообщает учреждение.



Владимир Гусев работал в Русском академическом оркестре более 50 лет, более 45 лет возглавлял коллектив в качестве главного дирижера и художественного руководителя.





За годы руководства Владимира Гусева в коллектив пришли квалифицированные музыканты, был значительно расширен репертуар. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры коллективу было присвоено звание академического.









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