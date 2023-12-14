Скончался худрук и дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев

66-я по счету церемония вручения премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе в феврале.
Джордж Клуни рассказал, что располагает «действительно хорошим» сценарием для нового «Оушена».
Владимир Гусев работал в Русском академическом оркестре более 50 лет, более 45 лет возглавлял коллек...
Премия вручается за достижения в области неигрового кино.
Показы постановки на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина состоятся 14, 18-21 декабря.
66-я по счету церемония вручения премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе в феврале.
Джордж Клуни рассказал, что располагает «действительно хорошим» сценарием для нового «Оушена».
Владимир Гусев работал в Русском академическом оркестре более 50 лет, более 45 лет возглавлял коллек...
Премия вручается за достижения в области неигрового кино.
Показы постановки на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина состоятся 14, 18-21 декабря.
Народная артистка России Светлана Крючкова открыла фестиваль.
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Театр на Соборной выступил в новых регионах в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Мин...
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Зрительская премьера пройдет в кинотеатре «Художественный».
14.12.2023