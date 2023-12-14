В Большом театре представят мировую премьеру «Пиковой дамы»

В Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) состоится мировая премьера балета Юрия Посохова «Пиковая дама».



Показы постановки на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина состоятся 14, 18021 декабря, передает пресс-служба учреждения.



В театре отметили, что «Пиковая дама» станет первой балетной премьерой Большого театра в 248-м сезоне.



«Балет "Пиковая дама" специально сочинен для Большого хореографом Юрием Посоховым, с которым театр давно и плодотворно сотрудничает. За последние годы для труппы Большого театра им были созданы такие балеты, как "Золушка", "Герой нашего времени", "Нуреев" и "Чайка". На новую работу Посохова вдохновила повесть Пушкина "Пиковая дама". Об этом сюжете, по его словам, он размышлял еще с юных лет, даже не будучи хореографом», — говорится в сообщении.



Дирижером-постановщиком выступит Павел Клиничев, художник-постановщик — Полина Бахтина, художник по свету — Глеб Фильштинский.









Фото: газета "Культура"