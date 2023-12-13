В новых регионах завершились гастроли Рязанского государственного областного ТЮЗа

Рязанский государственный областной ТЮЗ (Театр на Соборной) побывал с гастролями в новых регионах РФ. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





Артисты Театра на Соборной выступили на сценах Луганского академического театра кукол, Новоазовского культурно-досугового центра, Веселовского дома культуры, Центрального ДК п. г. т. Акимовка, Новобогдановского сельского дома культуры и Дворца культуры имени Шевченко в Мелитополе. Зрители увидели два спектакля режиссера Марины Есениной. Первая постановка – «Маша и медведь» по мотивам русских народных сказок, вторая – «Золотой ключик» по произведению Алексея Толстого.





Худрук театра, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина отметила, что коллектив привез две сказки. Перед каждой проходит новогодняя интермедия – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.





«Наша работа – нести счастье детям», — констатировала худрук.





Коллектив представил два спектакля, которые, по словам Есениной, проверены временем и зрителем. Сегодня детям нужно дарить надежду, заключила она.





Выступления были организованы Росконцертом в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России.









Фото: Минкультуры России