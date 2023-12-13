Гендиректор РНБ Владимир Гронский ушел из жизни в 70 лет

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский ушел из жизни в 70 лет. Такую информацию подтвердили в пресс-службе РНБ.





Представители библиотеки уточнили РИА Новости , что Гронский скончался после тяжелой болезни. Он был главой РНБ с 2021 года. В пресс-службе отметили, что Гронский успел многое сделать, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с библиотекой.





«Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», — говорится в сообщении.





Российская национальная библиотека отметила 225-летие со дня основания 27 мая 2020 года. В ее фондах хранятся более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и других информационных ресурсов, доступных широкому кругу читателей. Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч человек.









Фото: Минкультуры России