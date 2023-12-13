Книгу о Гарри Поттере из первого тиража Роулинг продали за 69 тысяч долларов

13.12.2023

Книгу о Гарри Поттере из первого тиража Роулинг продали за 69 тысяч долларов
Книгу о Гарри Поттере из первого тиража Джоан Роулинг продали на аукционе за  69 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Об этом информирует Derbyshire Times.

Отмечается, что книга «Гарри Поттер и философский камень» 26 лет пролежала в чулане под лестницей. Издание ушло с молотка 11 декабря. Аукцион Hansons Auctioneers прошел в графстве Дербишир.

Принадлежала книга 58-летней женщине, которая пожелала остаться инкогнито. Она приобрела «Гарри Поттера» в отдаленном районе Шотландии. В магазине детская книга продавалась со скидкой за десять фунтов стерлингов.

«Мы ехали в доме на колесах по шотландскому высокогорью. Там было кафе — книжный магазин на одном далеком полуострове в конце дороги», — поделилась бывшая обладательница редкости.

Женщина также призналась, что смогла выторговать книгу за восемь фунтов, поскольку та была без суперобложки. Издание было куплено в то время, когда никто толком не знал об авторе или главном герое произведения.


Фото: Pixabay.com