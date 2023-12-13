Российские и украинские артисты могут выступить на одной сцене в Польше

13.12.2023

Российские и украинские артисты могут выступить на одной сцене в Польше
Львовский балет Royаl Lviv Ballet приедет в Польшу с гастролями. Об этом информирует украинское издание «Страна».

Отмечается, что труппа покажет за рубежом «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Польский сайт по продаже билетов опубликовал афишу с представлениями в декабре – феврале. На часть выступлений билеты уже полностью раскупили.

Авторы издания уточнили, что в состав балетной труппы входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и российские из Мариинского и Большого театров. Royаl Lviv Ballet – частный балет.

Украинские СМИ уточняют, что руководителями труппы являются экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.


Фото: Pixabay.com