Российские и украинские артисты могут выступить на одной сцене в Польше

Львовский балет Royаl Lviv Ballet приедет в Польшу с гастролями. Об этом информирует украинское издание «Страна».





Отмечается, что труппа покажет за рубежом «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Польский сайт по продаже билетов опубликовал афишу с представлениями в декабре – феврале. На часть выступлений билеты уже полностью раскупили.





Авторы издания уточнили, что в состав балетной труппы входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и российские из Мариинского и Большого театров. Royаl Lviv Ballet – частный балет.





Украинские СМИ уточняют, что руководителями труппы являются экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.









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