Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении закон об электронном прокатном удостоверении фильмов

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект о создании электронного регистра для разрешенных к прокату фильмов и госреестра национального кино. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





Замминистра культуры Надежда Преподобная объяснила, что вместо оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем электронном ресурсе. Если речь идет об удостоверениях национального фильма – в Госреестре национальных фильмов. В отношении прокатных удостоверений будет формироваться запись в Государственном регистре фильмов.





В результате заявитель получит выписку в виде электронного документа с усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица. Принятие закона позволит получать прокатное удостоверение и удостоверение национального фильм без посещения ведомства.





Отмечается, что в «Законе кинематографии» сейчас отсутствуют соответствующие понятия. Законопроект вводит формулировки «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма».









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