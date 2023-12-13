Русский музей открыл культурно-просветительский и выставочный центр в Ярославле

Открытие культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей – Ярославль» состоялось в среду, 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГРМ.





Русский музей открыл центр в Ярославле выставкой работ Ивана Айвазовского. В экспозицию вошли 19 важнейших произведений художника 1830-1890-х годов. Два из них принадлежат Ярославскому художественному музею.





Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и является частью проекта «Три стихии», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект объединит произведения Айвазовского из собрания Русского музея с музыкой и литературой. Драматический театр имени Федора Волкова представит на экспозиции театральные этюды и перформансы.





Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашение о сотрудничестве между ГРМ и правительством региона в рамках торжественной церемонии открытия. Также была подписана договоренность с гендиректором Ярославского художественного музея Аллой Хатюхиной о развитии центра.









Фото: Пресс-служба ГРМ