НФОР и Владимир Спиваков передадут гонорар пострадавшим от паводка жителям Оренбурга

Национальный филармонический оркестр России и дирижер Владимир Спиваков передадут гонорар за концерты в Оренбурге пострадавшим в результате паводка, передает пресс-служба правительства Оренбургской области.



Концерты коллектива прошли 16 и 17 апреля в Оренбургской областной филармонии. Средства за концерты будут переведены на специальный счет регионального отделения Российского Красного Креста, который открыт для пожертвований на помощь пострадавшим.



«С Оренбургом нас связывают долгие годы отношений, здесь великолепная отреставрированная филармония. Мы стали друзьями, а друзья, как известно, познаются в беде. В Оренбуржье случилась чрезвычайная ситуация. Мы не могли остаться в стороне, поэтому мы здесь, чтобы поддержать людей морально и материально», — сказал Владимир Спиваков.









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