В Москве наградили лауреатов литературной премии «Буламаргъ»

Церемония награждения лауреатов VII международной литературной премии «Буламаргъ» («Соловей») состоялась в Москве. Мероприятие прошло в Культурном центре МИД России.





Премия «Буламаргъ» учреждена при содействии посла Южной Осетии Знаура Гассиева. Награду ежегодно присуждают авторам наиболее примечательных произведений на осетинском и русском языках.





Открыл церемонию глава МИД республики Ахсар Джиоев. Министр зачитал приветственное обращение президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Среди почетных гостей на открытии премии побывали также министр образования республики Аслан Лолаев и глава Союза писателей РФ Николай Иванов.





Алан Гаглоев указал на значение премии для развития и популяризации осетинского языка, для сохранения осетинской литературы. По его словам, без языка нет нации. Премия призвана укреплять, развивать и обогащать то величие культурного наследия, которое было заложено предками, добавил президент республики.





Аслан Лолаев сообщил, что 13 декабря провел встречи в Минпросвещения России. Участники обсуждали точки соприкосновения и пути развития РФ и Южной Осетии.









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