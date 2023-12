Педро Паскаль стал самым популярным актером 2023 года по версии IMDb

Педро Паскаль из сериала The Last of Us («Одни из нас») возглавил рейтинг лучших актеров года по версии портала IMDb. Список опубликован на сайте киноагрегатора.





Второе место досталось актрисе Мэри Элизабет Уинстэд, которая сыграла в мини-сериале «Асока» от Disney+. Третью строчку заняла Ана де Армас. Актриса сыграла Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».





Четвертое место досталось Дженне Ортеге («Уэнсдей»), а пятое – Белле Рамзи («Одни из нас»). В десятку также попали Марго Робби, Ребекка Фергюсон, Кэти Сакхофф, Карла Гуджино, а замкнул ее Киллиан Мерфи. В прошлом году на первом месте оказалась Ана де Армас, а на втором и третьем – звезды сериала «Дом дракона» Эмма Д’Арси и Милли Олкок.





Самым популярным фильмом 2023 года по версии киноагрегатора стал «Оппенгеймер». За ним идут «Барби», «Стражи Галактики. Часть 3» и «Русалочка». В список самых популярных картин также вошли «Джон Уик 4», «Братья Супер Марио в кино», «Пять ночей с Фредди», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийцы цветочной луны» и «Флэш».









Фото: YouTube