Американский институт кино назвал главные фильмы уходящего года

Американский институт кино (AFI) назвал главные фильмы уходящего 2023 года.



В список вошли десять фильмов, вышедшие в 2023 году. Это не только авторские картины, но и блокбастеры.



В перечень лучших фильмов вошли картины «Барби», «Американское чтиво», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Май декабрь», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-насчастные», «Человек-паук: Паутина вселенных».



В списке лучших сериалов уходящего года — «Начальная школа «Эбботт», «Медведь», «Грызня», «Быть присяжным», «Одни из нас», «Утреннее шоу», «Убийства в одном здании», «Покерфейс», «Псы резервации», «Наследники».



Фильмы, отмеченные Американским институтом кино, как правило попадают в дальнейшем в номинанты на «Оскар».









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