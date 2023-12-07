В Москве завершился III фестиваль дипломных спектаклей «ГИТИС fest»

Третий Международный студенческий фестиваль дипломных спектаклей «ГИТИС fest» завершился в Москве. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





На площадке фестиваля собрались театральные школы и театры из Белгорода, Белграда (Сербия), Владивостока, Заречного, Казани, Москвы, Нью-Дели (Индия), Санкт-Петербурга, Шанхая (КНР) и Ярославля. В рамках мероприятия студенты и актеры российских и зарубежных театральных вузов и театров посещали мастер-классы ведущих педагогов ГИТИСа. Днем проходили занятия, экскурсии и репетиции. Вечером состоялись показы спектаклей.





Фестиваль длился десять дней. Спикеры раскрыли профессиональные секреты актерского мастерства, сценического движения и сценической речи. Участники также посетили Международную выставку-форум «Россия» и побывали в павильоне «Атом» на ВДНХ.





Гости из Китая и Индии впервые приняли участие в фестивале. Специальным событием стала постановка Зареченского ТЮЗа «Сказки Эдгара Аллана По». Спектакль является работой творческой команды выпускников ГИТИСа.









Фото: Минкультуры России