В Москве открылся II музыкальный фестиваль «Зарядье»

В московском концертном зале «Зарядье» в четверг, 7 декабря, открылся II Московский Зимний музыкальный фестиваль.



Участие в фестивале примут звезды мировой музыки и балета, ведущие музыкальные и хореографические коллективы.



«Новогодняя жизнь столицы обогатилась еще одной замечательной традицией. В этом году фестиваль порадует нас музыкально-литературными спектаклями по произведениям русских классиков и инструментальными пьесами на основе поэзии и прозы», — прокомментировал событие мэр Москвы Сергей Собянин.



Организаторы фестиваля рассказали, что основными его темами станут танец и слово. В программу фестиваля вошла симфоническая музыка, барокко, джаз, вокальная музыка, проекты для детей. В числе артистов, которые выступят на фестивале, — Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Синьковский. Игорь Бутман, Евгений Миронов, Марина Александрова и другие.



Кульминационным событием фестиваля станет новогодняя премьера балета «Щелкунчик» в постановке хореографа Владимира Варнавы, драматурга Валерия Печейкина и режиссера Дмитрия Пуговкина.









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