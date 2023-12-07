Завершены съемки детективного сериала «Овчарка»

Завершились съемки многосерийного детектива «Овчарка». Проект снимается для телеканала «Россия».



Центральный персонаж сериала — майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова, которую коллеги за преданность делу и мертвую хватку прозвали Овчаркой.



«Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки... А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Антон Батырев)», — рассказали в пресс-службе вещателя.



По словам режиссера проекта Дмитрия Черкасова, «Овчарка» — история профессионала, человека профессии, человека труда, человека на своем месте.



«Овчарка — потому что служит. Служит своему делу. Она выбрала это дело, и не жалеет об этом, не ищет другой доли, не мечтает о какой-то другой карьере. Она работает здесь и сейчас, чтобы помогать людям. И мне хотелось бы, чтобы, посмотрев на нашу героиню Анастасию Нестерову, зритель поверил, что она действительно поможет», — рассказал режиссер.









Фото: телеканал "Россия"