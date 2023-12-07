Стали известны фильмы юбилейного фестиваля «Сандэнс»

Объявлена программа юбилейного фестиваля независимого кино «Сандэнс».



40-й по счету киносмотр пройдет с 18 по 28 января в Парк-Сити, штат Юта (США).



В программу вошел 91 фильм. В основной конкурсной программе представлены новые картины с участием Кристен Стюарт («Люби меня»), Джесси Айзнберга («Настоящая боль»), Лили Коллинз (Good one) и других актеров.



В списке картин, которые будут показаны в параллельных секциях, указаны проекты «Присутствие», «Другой человек», «Странные сказки», «Маленькая смерть» и другие.









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