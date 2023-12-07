Ольга Любимова возложила цветы к мемориальному комплексу Воину-освободителю в Кузбассе

Министр культуры России Ольга Любимова побывала на мемориальном комплексе Воину-освободителю в Кемеровской области.



По словам министра, вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым они возложили цветы к монументу в память о доблестных сибиряках.



«Приняли участие в праздничном концерте в Кемеровском президентском кадетском училище. Учебное заведение находится недалеко от мемориального комплекса. На сцене выступили хор и военный оркестр, творческие коллективы и артисты региона, наши ученицы Кемеровского филиала Московской академии хореографии выступили вместе с кадетами. Кадетов, педагогов, родителей наградили медалями и благодарностями за активное участие в жизни училища и Кузбасса», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова добавила, что памятник и учебное заведение практически образуют единый комплекс, где хранится историческая память народа о подвигах жителей Кузбасса и в то же время воспитывается новое поколение защитников страны.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova