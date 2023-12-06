Умерла создательница «Котенка по имени Гав» художница Наталья Богомолова

Художник-мультипликатор, режиссер Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом журналистам рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.





Наталья Богомолова ушла из жизни в среду, 6 декабря. Художница умерла после болезни.





«До этого она месяц болела, лежала в больнице», — поделился Капков с РИА Новости





Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. За свою творческую карьеру она приняла участие в создании более 200 мультфильмов, таких как «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Халиф-аист». Также Богомолова трудилась над проектами «Из жизни разбойников», «Про лысую принцессу», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «День медведя», «Сказки старого пианино» и многими другими.









Фото: YouTube