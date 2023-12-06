Художественное декорирование текста тазхиб признали мировым наследием ЮНЕСКО

06.12.2023

Художественное декорирование текста тазхиб признали мировым наследием ЮНЕСКО
Техника художественного декорирования текста тазхиб пополнила список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

Во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что заявку на включение в список подали совместно с Ираном, Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией.

«Тазхиб — художественное декорирование текста» включено в список нематериального культурного наследия человечества», — говорится в сообщении МИД.

Соответствующее решение приняли в рамках 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию в Ботсване, уточнили в ведомстве.

Тазхиб арабские и персидские народы используют в основном для украшения Корана. Растительные и другие орнаменты обычно заполняют пространство между строками и рамки страниц священного писания.


Фото: Pixabay.com