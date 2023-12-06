Художественное декорирование текста тазхиб признали мировым наследием ЮНЕСКО

06.12.2023
Техника художественного декорирования текста тазхиб пополнила список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.
Во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что заявку на включение в список подали совместно с Ираном, Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией.
«Тазхиб — художественное декорирование текста» включено в список нематериального культурного наследия человечества», — говорится в сообщении МИД.
Соответствующее решение приняли в рамках 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию в Ботсване, уточнили в ведомстве.
Тазхиб арабские и персидские народы используют в основном для украшения Корана. Растительные и другие орнаменты обычно заполняют пространство между строками и рамки страниц священного писания.
Фото: Pixabay.com