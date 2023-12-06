Российские фильмы вошли в программу Международного кинофестиваля в Калькутте

Ретроспектива Павла Лунгина и другие российские фильмы вошли в программу 29-го Международного кинофестиваля в Калькутте. В этом году режиссер вошел в состав жюри.





В рамках фестиваля, который открылся на востоке Индии, покажут фильмы Лунгина разных лет. Зрители посмотрят картины «Бедные родственники», «Братство», «Дама пик», «Дирижер», «Остров», «Такси-блюз», «Царь».





Консул-советник, управляющий генконсульством РФ в Калькутте Максим Алешин сообщил ТАСС , что в 2023 году Павел Лунгин пополнил состав международного жюри. Кинофестиваль вызвал большой интерес зрителей, добавил дипломат. По его словам, на открытии они подходили и интересовались, какие российские фильмы будут показаны и где их можно увидеть.





За главный приз фестиваля поборются 13 картин из разных стран. Итоги конкурса-фестиваля подведут 12 декабря.









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