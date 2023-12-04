Фестиваль «Виват, театр!» собрал почти 3 тысячи зрителей в Тамбове

Почти три тысячи зрителей посетили фестиваль «Виват, театр!», который завершился в Тамбове 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовского молодежного театра.





В 2023 году организаторы фестиваля сделали акцент на молодых обучающихся актеров. «Виват, театр!» стартовал в Тамбове 3 декабря.





«3 тыс. зрителей, которые увидели 20 спектаклей. В фестивале участвовало 18 коллективов, или примерно 160 человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





В этом году организаторы решили привлечь самодеятельные и учебные театры. Участие в фестивале приняли коллективы из Тамбовской, Воронежской, Московской, Пензенской, Вологодской и Самарской областей.





Зрители увидели такие спектакли, как «Сон в летнюю ночь», «Валентин и Валентина», «Дорогая Елена Сергеевна» и «С любимыми не расставайтесь». Мастерская В. Б. Гаркалина Российского института театрального искусства – ГИТИС представила пьесу «Коломба» в жанре саундрама.





Напомним, первый фестиваль «Виват, театр!» состоялся в Тамбове в 2008 году. С тех пор он приобрел статус не только всероссийского, но и международного.









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