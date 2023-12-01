Катя Лель сочла общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify

Певица Катя Лель охарактеризовала попадание ее хита «Мой мармеладный» в топ вирусных композиций на сервисе Spotify как общероссийскую победу. Об этом она рассказала журналистам.





Напомним, песня «Мой мармеладный» вышла около 20 лет назад и стала настоящим хитом. На прошлой неделе композиция попала в лидеры чарта Viral 50 Spotify.





«Музыка - это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа», — поделилась певица с ТАСС





Исполнительница добавила, что пришло время новых энергий. По ее словам, на все есть замысел свыше, «все решено за нас».





Ранее старый хит певицы завирусился в социальных сетях. Зарубежные видеоблогеры и обычные пользователи начали массово снимать ролики под песню Кати Лель.









Фото: YouTube