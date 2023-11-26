Петицию против увольнения худрука театра в Воронеже подписали 4,7 тыс. человек

26.11.2023
Петицию в поддержку экс-худрука и создателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова подписали 4,7 тыс. человек, сообщает «Коммерсант».
Петиция была опубликована с помощью сервиса для петиций во «ВКонтакте» 24 ноября.
В связи с отставкой Михаила Бычкова с театром прекратили сотрудничать три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина. Из-за их ухода репертуар театра лишился спектаклей «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень», «Камера обскура» и др.
23 ноября коллектив театра в составе 63 человек написал письмо в защиту господина Бычкова, которое было отправлено губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Министерство культуры, а также в Администрацию президента Владимира Путина.
Об увольнении Михаилу Бычкову сообщили 21 ноября, за пару часов до конца его последнего рабочего дня. В этот же день главой регионального минкультуры Марией Мазур был подписан приказ об увольнении.