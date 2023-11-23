В Сочи пройдет новый кинофестиваль «КиноБраво»

23.11.2023

В Сочи пройдет новый кинофестиваль «КиноБраво»
В Сочи будет проходить новый международный кинофестиваль «КиноБраво», передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Киносмотр будет проходить с 27 мая по 2 июня 2024 года. В программу фестиваля, по сообщению организаторов, войдут лучшие зрительские фильмы из стран БРИКС, государств-партнеров.

В состав жюри войдут эксперты с мировым именем.

Для сочинцев и гостей города будут организованы премьерные показы, мастер-классы известных актеров и режиссеров. В программу войдут ретроспективы зарубежных фильмов, концерты.

Фото: пресс-служба компании "Русская Медиагруппа"