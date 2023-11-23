В Сочи пройдет новый кинофестиваль «КиноБраво»

Киносмотр будет проходить с 27 мая по 2 июня 2024 года. В программу фестиваля, по сообщению организаторов, войдут лучшие зрительские фильмы из стран БРИКС, государств-партнеров.В состав жюри войдут эксперты с мировым именем.Для сочинцев и гостей города будут организованы премьерные показы, мастер-классы известных актеров и режиссеров. В программу войдут ретроспективы зарубежных фильмов, концерты.