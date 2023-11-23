Никита Михалков заявил о нежелании работать с релокантами

Кинематографист ответил на вопросы журналистов о работе с деятелями культуры, уехавшими из страны.
Погребения, предположительно, датируются XII–XIII веками.
В театре отметили, что Щедрину 16 декабря исполняется 91 год.
В рамках конкурса жюри рассмотрело сотни работ подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Всего на конкурс было подано более 300 заявок.
Кинематографист ответил на вопросы журналистов о работе с деятелями культуры, уехавшими из страны.
Погребения, предположительно, датируются XII–XIII веками.
В театре отметили, что Щедрину 16 декабря исполняется 91 год.
В рамках конкурса жюри рассмотрело сотни работ подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Всего на конкурс было подано более 300 заявок.
Речь шла о возможности возвращения хранящихся в Эрмитаже исторических артефактов, найденных советски...
Картина станет продолжением фильма «Пальма» о верной собаке.
Режиссером постановки выступил Эдгар Закарян.
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Российские слушатели познакомятся с произведением в преддверии десятилетия мировой премьеры.
Артисты Большого театра оперы и балета представят спектакль «Спартак» Арама Хачатуряна.
Президентский фонд культурных инициатив начнет принимать заявки на второй грантовый конкурс.
С декабря текущего года музыка резидентов будет звучать при посадке пассажиров в поездах ТК «Гранд с...
В мероприятии приняли участие 16 музыкантов из 15 стран мира.
Проект «Мастера и наставники московской сцены» открылась на Никитском бульваре.
Звезды российского и мирового балета выступили в спектакле «Музы балета».
23.11.2023