Никита Михалков заявил о нежелании работать с релокантами

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с уехавшими из страны деятелями культуры, передает РИА Новости.



«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», — сказал Михалков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты, поддержавшие киевский режим, должны понимать, что на Родине их не ждут.









Фото: Бесогон TV/YouTube







